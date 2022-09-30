تحديد النطاق السعري لطرح "برجيل" في سوق أبوظبي بين 2 و2.45 درهم للسهم

أعلنت شركة برجيل القابضة، اليوم الجمعة، عن النطاق السعري للسهم، وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم، 30 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 للشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات)، وللشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون)، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 إلى 2.45 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

كما أنه من المتوقع أيضاً إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.

ويتوقع المساهم البائع بيع 350.331.555 سهماً، والتي تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدّر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ويشمل الطرح أيضاً 200.397.665 سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مال الشركة المصدّر.

وسيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022.

ومن المتوقع الانتهاء من الطرح وإدراج الأسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لظروف السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر2022 وسيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر 2022.