تخبط الأسواق العالمية يتسع.. أسهم اليابان تغلق على انخفاض حاد

انخفضت الأسهم في بورصة طوكيو عند الإغلاق، اليوم الجمعة، مقتفية أثر الانخفاض فى وول ستريت، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والتضخم وازدياد المخاوف من الركود.

خسر مؤشر نيكاي 225 القياسي 1.83% أو 484.84 نقطة، ليغلق عند 25937.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.76% أو 32.86 نقطة، إلى 1835.94 نقطة.

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وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس الخميس، على خلفية المخاوف من أن المعركة الشرسة التي يخوضها مجلس الفيدرالي لكبح جماح التضخم قد تتسبب في تعثر الاقتصاد الأميركي، إلى جانب قلق المستثمرين من حدوث هبوط سريع في أسواق العملات والسندات العالمية.