غالبية أسواق الأسهم الخليجية تسجل مكاسب في الربع الثالث

أنهت غالبية الأسواق الخليجية ومصر تداولات الربع الثالث من العام الجاري في المنطقة الخضراء بصدارة سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 9.41%، ثم مصر وأبوظبي وقطر ودبي بمكاسب تراوحت بين 6.52% و3.59%.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 9.41% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.04% منذ بداية 2022.

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وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسب بنحو 6.52% خلال الربع الثالث من 2022، فيما تكبد خسائر بنحو 17.76% منذ بداية العام الجاري.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 4.27% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تكبد خسائر بنحو 1.16% منذ بداية 2022.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 4.13% خلال الربع الثالث من 2022، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.2% منذ بداية العام الجاري.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.59% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 4.48% منذ بداية 2022.

وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب بنحو 2.33% خلال الربع الثالث من 2022، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية 2022 نحو 4.99%.

وخسر مؤشر البورصة السعودية ما نسبته 1.02% في الربع الثالث من 2022، بينما حقق المؤشر مكاسب بنسبة 1.1% منذ بداية العام الجاري.

وخسر مؤشر بورصة الكويت الرئيسي نحو 5.95% من قيمته خلال الربع الثالث من 2022، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام الجاري نحو 9.31%.