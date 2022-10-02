.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غالبية أسواق الأسهم الخليجية تسجل مكاسب في الربع الثالث

  • الخط
بورصة الكويت مناسبة أسواق الخليج
بورصة الكوت
أسواق الخليج

غالبية أسواق الأسهم الخليجية تسجل مكاسب في الربع الثالث

مؤشر سوق مسقط ارتفع 9.41% في الربع الثالث من العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنهت غالبية الأسواق الخليجية ومصر تداولات الربع الثالث من العام الجاري في المنطقة الخضراء بصدارة سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 9.41%، ثم مصر وأبوظبي وقطر ودبي بمكاسب تراوحت بين 6.52% و3.59%.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 9.41% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.04% منذ بداية 2022.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسب بنحو 6.52% خلال الربع الثالث من 2022، فيما تكبد خسائر بنحو 17.76% منذ بداية العام الجاري.

إعلان نية طرح 29.2% من أسهم شركة "مرافق" للاكتتاب العام في "تداول" السعودية أسواق المال سوق السعودية إعلان نية طرح 29.2% من أسهم شركة "مرافق" للاكتتاب العام في "تداول" السعودية

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 4.27% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تكبد خسائر بنحو 1.16% منذ بداية 2022.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 4.13% خلال الربع الثالث من 2022، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.2% منذ بداية العام الجاري.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.59% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 4.48% منذ بداية 2022.

وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب بنحو 2.33% خلال الربع الثالث من 2022، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية 2022 نحو 4.99%.

وخسر مؤشر البورصة السعودية ما نسبته 1.02% في الربع الثالث من 2022، بينما حقق المؤشر مكاسب بنسبة 1.1% منذ بداية العام الجاري.

وخسر مؤشر بورصة الكويت الرئيسي نحو 5.95% من قيمته خلال الربع الثالث من 2022، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام الجاري نحو 9.31%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد
اكتشف المزيد