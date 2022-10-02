غالبية أسواق الأسهم الخليجية تسجل مكاسب في الربع الثالث
مؤشر سوق مسقط ارتفع 9.41% في الربع الثالث من العام الحالي
أنهت غالبية الأسواق الخليجية ومصر تداولات الربع الثالث من العام الجاري في المنطقة الخضراء بصدارة سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 9.41%، ثم مصر وأبوظبي وقطر ودبي بمكاسب تراوحت بين 6.52% و3.59%.
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 9.41% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.04% منذ بداية 2022.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسب بنحو 6.52% خلال الربع الثالث من 2022، فيما تكبد خسائر بنحو 17.76% منذ بداية العام الجاري.
وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 4.27% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تكبد خسائر بنحو 1.16% منذ بداية 2022.
وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 4.13% خلال الربع الثالث من 2022، فيما ارتفع السوق بنسبة 9.2% منذ بداية العام الجاري.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.59% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفع السوق بنسبة 4.48% منذ بداية 2022.
وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب بنحو 2.33% خلال الربع الثالث من 2022، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية 2022 نحو 4.99%.
وخسر مؤشر البورصة السعودية ما نسبته 1.02% في الربع الثالث من 2022، بينما حقق المؤشر مكاسب بنسبة 1.1% منذ بداية العام الجاري.
وخسر مؤشر بورصة الكويت الرئيسي نحو 5.95% من قيمته خلال الربع الثالث من 2022، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام الجاري نحو 9.31%.
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