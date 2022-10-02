إعلان نية طرح 29.2% من أسهم شركة "مرافق" للاكتتاب العام في "تداول" السعودية

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.24% من أسهم الشركة.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 24 أغسطس 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح نحو 73 مليون سهم عادي تمثل 29.24% من أسهم الشركة، للاكتتاب العام بتاريخ 26 سبتمبر 2022م.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.