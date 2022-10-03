أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار.. والمخاوف من زيادة الفائدة تقلص المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار، وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1665.29 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1673.3 دولار، بحسب "رويترز".

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وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.2%، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تصميما على رفع أسعار الفائدة رغم الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، يوم الجمعة، دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 19.12 دولار للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.3% إلى 861.50، كما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2167.75 دولار.