أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار.. والمخاوف من زيادة الفائدة تقلص المكاسب
مؤشر العملة الأميركية هبط 0.2%
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار، وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1665.29 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1673.3 دولار، بحسب "رويترز".
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.2%، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تصميما على رفع أسعار الفائدة رغم الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، يوم الجمعة، دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 19.12 دولار للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.3% إلى 861.50، كما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2167.75 دولار.
-
أسوأ من أزمة 2008.. "ذا بيج شورت" يحذر من الانهيار المقبل للأسهمباع أسهمه في "غوغل" و"فيسبوك" خلال الربع الثاني ويحذر من الانهيار العظيم.. فمن هو مايكل بيوري؟ قصص اقتصادية
-
قصر باكنغهام يكشف حقيقة منع الملك تشارلز من المشاركة في قمة المناخ بمصرأكد أن الملك الجديد لن يحضر المؤتمر الدولي في شرم الشيخ الشهر المقبل قصص اقتصادية
-
تسليمات سيارات "تسلا" في الربع الثالث دون التوقعات.. وإيلون ماسك يوضح السببمحللون عبروا عن مخاوف إزاء الطلب على السلع باهظة الثمن بسبب ضعف الاقتصاد العالمي اقتصاد