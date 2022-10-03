وول ستريت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع و"داو جونز" يضيف 130 نقطة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد تسجيل تراجعات حادة الأسبوع الماضي، لكن خسائر لتسلا حدت من مكاسب المؤشر ناسداك بعدما أخفقت شركة السيارات الكهربائية الأعلى قيمة في العالم في تحقيق أهداف التسليمات الفصلية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 129.74 نقطة أو 0.45% ليفتح عند 28855.25 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24.16 نقطة أو 0.67% إلى 3609.78 نقطة، وفق رويترز.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.39 نقطة أو 0.79% إلى 10659.01 نقطة.

قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تبحث إجراء تخفيضات في الإنتاج تزيد على مليون برميل يوميا، وإن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020.

وسيُعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور مما دفع السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج.

ورفضت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء لها مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط من الدول الكبيرة المستهلكة، ومن بينها الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.