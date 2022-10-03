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بيت الاستثمار الخليجي تعتزم إدراج 3 شركات بسوق أبوظبي وواحدة بالسعودية

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بيت الاستثمار الخليجي
بيت الاستثمار الخليجي
شركات

بيت الاستثمار الخليجي تعتزم إدراج 3 شركات بسوق أبوظبي وواحدة بالسعودية

خلال فترة ما بين عام وعامين من الآن

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية، عبدالعزيز أسعد السند، إن الشركة تستهدف إدراج 3 شركات تابعة وزميلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلي إدراج شركة أخري في السوق المالية السعودية "تداول".

وأكد السند أن الفترة الزمنية لإدراج الشركات التابعة والزميلة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية تتراوح ما بين عام و عامين من الآن.

وأشار إلى أن الشركات المستهدف إدراجها في أبوظبي والسعودية تعمل في قطاعات مختلفة تشمل العقار والصناعة بالإضافة إلي القطاع الاستهلاكي والاستثماري، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأضاف : أن "بيت الاستثمار الخليجي" تم إدراجها نهاية الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراجا مزدوجاً وهي مدرجة أيضا في بورصة الكويت منذ مايو 2002 وتقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 1.96 مليار درهم، فيما نستهدف إدراجاً ثالثاً للشركة في سوق أخر لم يتم تحديده حتي الآن وذلك مع نهاية العام القادم 2023 أو مطلع 2024".

ولفت إلي أن "بيت الاستثماري الخليجي" تعتبر أول شركة كويتية منذ نشأة بورصة الكويت تدرج في أبوظبي.

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