رأي "صادم" من إيلون ماسك يكبد أسهم شركة تسلا خسائر 8%

واجه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، رد فعل عنيف وحاد بعد ظهر اليوم الاثنين بعد مشاركة أفكاره حول كيفية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا بشروط أكثر ملاءمة لروسيا من الإجماع الغربي.

قدم ماسك أربعة مقترحات لـ "السلام بين أوكرانيا وروسيا" في تغريدة،: "الاعتراف رسميًا بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية (ضمت روسيا المنطقة بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014)، وأن تبقى أوكرانيا ملتزمة بالبقاء على الحياد وعدم الانضمام إلى الناتو، وأن تشرف الأمم المتحدة على جولة أخرى من الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في عدة مناطق شرق أوكرانيا".

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جاء اقتراح ماسك المثير للجدل بشأن السياسة الخارجية في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم تسلا بنسبة 8%، في تداولات يوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر حيث كان رد فعل السوق سيئًا.

وخسر سهم تسلا نحو 19.55 دولارا، ليهبط إلى مستوى 245.70 دولار.

اقتراح ماسك هو خروج كبير عن أفكار البيت الأبيض والحكومة الأوكرانية بشأن ما يجب أن تكون أوكرانيا مستعدة للتنازل عنه، حيث قال الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "ستحترم دائمًا حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا" وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن البلاد لا تملك تخطط للتنازل عن أي أراضي لروسيا.