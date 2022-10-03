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سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11600 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11600 نقطة

مستفيداً من المكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.16%، مستفيدا من المكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 4% في تعاملات، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا‭ ‬في أكبر خفض منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.29% إلى 88.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.5% إلى 83.07 دولار للبرميل.

وأضاف مؤشر تاسي 132.77 نقطة عند مستوى 11619.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.27 مليار ريال، حتى منتصف الجلسه.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94.2 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة من إجمالي 217 شركة.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، وصدر، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 9.97% و4.87%، أما أسهم شركات: دار الأركان، والدرع العربي، والأصيل، وبوبا العربية، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.49% و 1.17%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وصادرات، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: صادرات، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

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