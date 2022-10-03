سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11600 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.16%، مستفيدا من المكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 4% في تعاملات، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا‭ ‬في أكبر خفض منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.29% إلى 88.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.5% إلى 83.07 دولار للبرميل.

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وأضاف مؤشر تاسي 132.77 نقطة عند مستوى 11619.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.27 مليار ريال، حتى منتصف الجلسه.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94.2 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة من إجمالي 217 شركة.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، وصدر، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 9.97% و4.87%، أما أسهم شركات: دار الأركان، والدرع العربي، والأصيل، وبوبا العربية، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.49% و 1.17%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وصادرات، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: صادرات، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.