سوق دبي تخطط لاعتماد منهجية جديدة لمؤشراتها خلال الربع الرابع

قالت سوق دبي المالية، اليوم الاثنين إنها تعتزم اعتماد منهجية جديدة لمؤشراتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضافت السوق في بيان "ستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق، بما في ذلك المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية... على أن تتولى شركة (إس آند بي داو جونز انديسيز) مهمة وكيل احتساب المؤشر".

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وذكرت أن أحد التحسينات الرئيسية سيتمثل في "النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلا من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر".

وأضافت سوق دبي أن ذلك سيؤدي كذلك إلى "احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلا من المراجعة نصف السنوية".

وقال البيان: "تشمل عملية تطوير المؤشر أيضا اعتماد قطاعات السوق وفقا لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه فستكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والمرافق العامة، وخدمات الاتصالات، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية".

وأشار البيان إلى أن سوق دبي "دعت كل المتعاملين إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته... تمهيدا لاعتماد تلك المنهجية في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشرات وفقا لذلك خلال الربع الأخير من العام 2022"

تأتي التغييرات في أعقاب موجة من الطروح العامة الأولية لكيانات مرتبطة بالحكومة هذا العام، وهي جزء من برنامج حكومي يهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز النشاط في البورصة.

وجمعت شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية في دبي، والتي أدرجت في البورصة الأسبوع الماضي، 3.735 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من خلال بيع حصة قدرها 24.9% في طرحها العام الأولي، ما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 15 مليار درهم.

وجمعت شركة تيكوم غروب في دبي 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) في يونيو/ حزيران من خلال بيع 625 مليون سهم عادي بما يعادل 12.5% من الشركة في طرح عام أولي.

وفي أبريل/ نيسان، جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي، المعروفة باسم (ديوا)، أكثر من 6 مليارات دولار في طرح عام أولي هو الأكبر في المنطقة منذ طرح أرامكو السعودية.