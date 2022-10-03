قفزة مؤقتة للإسترليني بعد التراجع عن قرار ضريبة الدخل المثير للجدل

قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعد أنباء عن أن بريطانيا ستغير خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل، وهو جزء مثير للجدل ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي أدت الشهر الماضي إلى تراجع الجنيه الإسترليني وسندات الحكومة البريطانية.

قال وزير المالية كواسي كوارتنغ في بيان: "من الواضح أن إلغاء معدل الضريبة أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا".

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ارتفع الجنيه إلى 1.128 دولار بعد أن أفادت "بي بي سي" بأنباء عن التراجع، وهو أعلى مستوى للعملة منذ 22 سبتمبر، أي قبل يوم من إعلان كوارتنغ عن "خطة نمو" جديدة من شأنها خفض الضرائب، تمول عبر الاقتراض الحكومي.

سرعان ما تخلى الجنيه الإسترليني عن معظم تلك المكاسب وكان آخر مرة يتداول عند 1.1177 دولار مرتفعاً 0.1٪.

وانخفض اليورو بنسبة 0.27٪ مقابل الجنيه عند 87.61 بنس.

قال جان فون جيريتش، كبير المحللين في شركة نورديا: "من منظور الأسواق، إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. سوف تستغرق الأسواق وقتًا حتى تستوعب الرسالة، لكن يجب أن تخفف الضغط".

وأضاف: "الأسئلة لا تزال قائمة ومن المرجح أن يظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط".