"نيكاي" الياباني ينتعش بدعم من أسهم الرقائق والطاقة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بشكل حاد، اليوم الإثنين، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق وتتبعت أسهم الطاقة مكاسب أسعار النفط.

وحقق "نيكاي" مكاسب في الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على ارتفاع 1.07% عند 6215.79 نقطة، بعد انخفاضه 1.22% في وقت سابق من اليوم.

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وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 0.63% إلى 1847.58 نقطة، بعد تكبد خسائر حادة وصلت إلى 1.12%.

وسجل كلا المؤشرين في سبتمبر أيلول أسوأ شهر لهما منذ أن هزت جائحة "كوفيد-19" الأسواق لأول مرة منذ عامين ونصف العام.

وعلى الرغم من مسح أجراه بنك اليابان المركزي، أظهر تدهور المعنويات في بيئة الأعمال وسط التضخم الحاد، يتوقع كبار المصنعين بيئة أفضل بعد ثلاثة أشهر من الآن ويخططون لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21.5%.

وقال محلل الأسهم في دايوا للأوراق المالية، كينجي آبي، إن الاستطلاع يظهر أن الشركات ترفع الأسعار وتتوقع ضعف الين، مما سيعزز المصدرين، ويشير إلى "بعض الأرقام الإيجابية لأرباح الشركات اليابانية في المستقبل".

وكان قطاع الطاقة، الأفضل أداء على المؤشر نيكاي اليوم الإثنين، إذ صعد 2.6% مع ارتفاع أسعار النفط وسط حديث عن تخفيضات إنتاج أوبك+ هذا الأسبوع.

وكان أكبر الرابحين على "نيكاي" من حيث عدد نقاط المؤشر، سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 57 نقطة أو 4.59%.

وجاء سهم أدفانتست بعده مرتفعا 22 نقطة أو 4.78%.

ومن بين الرابحين البارزين أيضا سهم شركة تويوتا موتور الذي تقدم 3.49%، وسهم مجموعة سوني الذي زاد 2.4% وسهم سوفت بنك مرتفعا 1.65%.