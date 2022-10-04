أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت للصعود مع انخفاض عوائد سندات الخزانة

قاد المؤشر ناسداك المتخم بأسهم التكنولوجيا وول ستريت للصعود عند الفتح اليوم الثلاثاء، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهم التكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لقياس مسار رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 335.78 نقطة أو 1.14% إلى 29826.67 نقطة، وفق رويترز.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 48.03 نقطة أو 1.31%، إلى 3726.46 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 239.28 نقطة أو 2.21% إلى 11054.72 نقطة.

جدير بالذكر أن الأسهم الأميركية في وول ستريت أنهت تعاملاتها يوم الاثنين على ارتفاعات حادة في مستهل الربع الأخير من العام المضطرب، وسط عمليات رفع لأسعار الفائدة وتضخم بلغ مستويات قياسية ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت، أنهت الربع الثالث من العام يوم الجمعة على تراجع بسبب المخاوف المتنامية من أن السياسة النقدية بالغة التشديد من المركزي الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى ركود.