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الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاعات حادة مع بداية الربع الأخير

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وول ستريت
وول ستريت.
وول ستريت

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاعات حادة مع بداية الربع الأخير

"ستاندرد آند بورز 500" يصعد بأكثر من 2.5%

دبي - العربية.نت

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أنهت الأسهم الأميركية في وول ستريت تعاملاتها يوم الإثنين على ارتفاعات حادة في مستهل الربع الأخير من العام المضطرب، وسط عمليات رفع لأسعار الفائدة وتضخم بلغ مستويات قياسية ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وزادت كل القطاعات الكبرى المدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة قطاع الطاقة، وفقا لـ"رويترز".

وكانت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت، أنهت الربع الثالث من العام يوم الجمعة على تراجع بسبب المخاوف المتنامية من أن السياسة النقدية البالغة التشديد من المركزي الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى ركود.

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ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 92.81 نقطة أو 2.54% لينهي الجلسة مسجلا 3678.43 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 235.42 نقطة أو 2.23% مسجلا 10811.04 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 764.52 نقطة أو 2.63% مسجلا 29480.41 نقطة.

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