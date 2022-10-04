العملات والأسواق تلتقط أنفاسها مع تراجع الدولار

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، مع توقف عوائد سندات الخزانة الأميركية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي.

وكان الدولار الأسترالي أيضاً لافتاً للأنظار، إذ انخفض بنحو 1% بعدما فاجأ البنك المركزي في البلاد الأسواق برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، قبل أن يتعافى ويلحق بموجة الانتعاش الواسعة.

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ارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 0.9876 دولار، بعدما وصل لأدنى مستوى في 20 عاماً عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر. كما صعد الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1390 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار في اليوم نفسه.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عشر سنوات 3.5677%، بانخفاض حاد عن الأسبوع الماضي عندما ارتفع لفترة وجيزة فوق 4%.

وكانت الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات الأميركية إلى جانب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بقوة، من بين العوامل وراء المكاسب التي حققها الدولار في الآونة الأخيرة.

في آسيا، سجل الدولار تغيراً طفيفاً مقابل الين، إذ وصل إلى 144.7 ليظل دون 145 التي تجاوزها لفترة وجيزة أمس للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6525 دولار.