بورصة الكويت تحقق قفزة ومؤشر السوق الأول يغلق مرتفعا 3.2%

حققت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة عند الإغلاق، وصعد مؤشر السوق الأول 3.2% ومؤشر السوق العام 2.9% ومؤشر السوق الرئيسي 1.8% بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.6%.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص، إن ما حدث اليوم هو "ارتدادة فنية بحتة" بعد الانخفاضات المتتالية التي منيت بها السوق في الفترة الماضية حتى إن مؤشر السوق الأول كاد يفقد كل مكاسبه المحققة منذ بداية العام.

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وأشار الشخص إلى أن ارتفاع اليوم يأتي متزامنا مع ارتفاعات مماثلة في أسواق خليجية "وواضح أن المستثمر الأجنبي له نشاط استثنائي" في هذه الأسواق، بحسب رويترز.

وأوضح الشخص أن هذه الارتدادة الفنية ستكون قصيرة بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وما يتبعها من رفع لأسعار الفائدة في الأسواق الخليجية.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 4.4% وبنك الكويت الوطني 3.8% ومجموعة كيبكو 5.7% وأجيليتي للمخازن العمومية 4.6%.

كما ارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.1% وزين 1.1% وشركة البورصة 7.1% وشركة الخليج للكابلات 10.4% والاستثمارات الوطنية 6.6%.

وبلغت قيمة التداولات 77.6 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 296 مليون سهم.