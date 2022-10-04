صعود حاد لأسهم أوروبا.. مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي

قفزت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه المتراجعة، في حين يترقبون بيانات التضخم في وقت لاحق اليوم.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%، بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر، ومقتفياً أثر صعود قوي لـ"وول ستريت" مساء.

مادة اعلانية

وزاد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.4%، ليضيف إلى مكاسب الجلسة السابقة، بحسب "رويترز".

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية على مؤشر ستوكس 600، يتصدرها مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي صعد 2.8%، في حين صعد قطاع التكنولوجيا الحساس لتحركات أسعار الفائدة 2.4%.

وارتفع سهم سيكا 4.2%، بعد أن رفعت الشركة توقعات المبيعات للعام بأكمله.