في خطوة مفاجئة.. "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.6%

في خطوة فاجأت المستثمرين، قام المركزي الأسترالي، برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.6%، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى رفع بواقع 50 نقطة أساس.

الأمر الذي أدى إلى أكبر انخفاض خلال يوم في عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات منذ أكتوبر عام 2008.

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من جانبه، أكد محافظ "المركزي الأسترالي"، فيليب لو، الالتزام بتشديد السياسة النقدية والوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة والتي تتراوح بين 2 و3%.

كما أكد لو أن "المركزي" سيبذل جهده لتحقيق ذلك.