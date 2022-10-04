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في خطوة مفاجئة.. "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.6%

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الفائدة

في خطوة مفاجئة.. "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.6%

أدت إلى أكبر انخفاض خلال يوم في عوائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات منذ أكتوبر 2008

دبي - العربية.نت

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في خطوة فاجأت المستثمرين، قام المركزي الأسترالي، برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.6%، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى رفع بواقع 50 نقطة أساس.

الأمر الذي أدى إلى أكبر انخفاض خلال يوم في عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات منذ أكتوبر عام 2008.

من جانبه، أكد محافظ "المركزي الأسترالي"، فيليب لو، الالتزام بتشديد السياسة النقدية والوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة والتي تتراوح بين 2 و3%.

كما أكد لو أن "المركزي" سيبذل جهده لتحقيق ذلك.

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