بدء الاكتتاب بالسندات الخضراء لـ PIF.. توقعات بإغلاق الإصدار اليوم

أظهرت وثيقة بنكية اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بدأ في تلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة، على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و100 عام.

وقالت مصادر لـ "العربية"، إن سندات PIF الخضراء جذبت طلبات بقيمة 5.8 مليار دولار حتى الآن.

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وأعطى صندوق الاستثمارات العامة توجيهات سعرية مبدئية للسندات الخضراء عند حوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (UST) للورقة ذات أجل الخمس سنوات، وحوالي 190 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة 10 سنوات، وحوالي 7٪ -7.25٪ لشريحة 100 عام التي من المتوقع أن تجمع 500 مليون دولار، وفق ما أظهرته الوثيقة.

ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمس والعشر سنوات بحجم معياري، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل.

وأظهرت الوثيقة أن الاكتتاب افتتح، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.