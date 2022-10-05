معظم بورصات الخليج تغلق في المنطقة الحمراء.. "تاسي" ينهي سلسلة المكاسب

تخلت سوق الأسهم السعودية عن مكاسبها المبكرة لتغلق منخفضة اليوم الأربعاء، وتنهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام.

تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1% إلى مستوى 11770 نقطة، متأثراً بانخفاض شركة رتال للتطوير العمراني 1.2%.

مادة اعلانية

كما هبط المؤشر القطري 0.2%، بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من أربع سنوات.

قال فادي رياض، كبير محللي السوق لدى كابكس دوت كوم، إن المستثمرين تحركوا لتأمين مكاسبهم في وقت خفت الضغوط في أسواق الغاز الطبيعي بعد أن استأنفت روسيا شحنات الغاز إلى إيطاليا.

وأضاف: "قد تشهد البورصة القطرية تصحيحات جديدة في الأسعار إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بوتيرة أكبر".

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.8%، متأثراً بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.4%، وشركة العربية للطيران منخفض التكلفة 1.5%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1%.

وأظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نموه القوي في سبتمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من أغسطس، إذ أدت الأعمال الجديدة إلى تحقيق مكاسب في الإنتاج والتوظيف.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك في البلاد، 2.5%.

مع ذلك، يقول كبير محللي السوق لدى كابكس دوت كوم، إن السوق لا تزال تشهد توجهاً للبيع بين المستثمرين الدوليين، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط هبوطاً.