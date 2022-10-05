"الجزيرة كابيتال" تعلن توقعات أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث

أعلنت شركة الجزيرة كابيتال توقعاتها لنتائج 40 شـركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، للربع الثالث 2022 في عدة قطاعات.

وقالت الشركة في تقرير صدر اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تحقق هذه الشركات (باستثناء شركة أرامكو) ارتفاعا في أرباحها بنسبة 15.4% عن الربع المماثل من العام الســابق إلى 23.6 مليار ريال، مقابل 20.5 مليار ريال، في الربع الثالث من عالم 2021.

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وأضافت أن من المرجح أن يؤدي النمو المتوقع في أرباح معادن (ارتفاع بنسبة 132.0% عن الربع المماثل من العام السابق) وقطاع البنوك (ارتفاع بنســبة 16.4% عن الربع المماثل من العام السابق) وقطاع الاتصالات (ارتفاع بنسبة 6.1% عن الربع المماثل من العام السابق) إلى نمو أرباح الســوق ككل خلال فترة المقارنة.

ويتوقع أن تحقق جميع القطاعات باســتثناء قطاع البتروكيماويات نمواً في صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبالمقارنة مع الربع السابق، توقعت الشركة انخفاض صافي ربح الشركات تحت التغطية بنسبة 16.1% نتيجة انخفاض صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنسبة 30.3%.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات السعودي صافي ربح بقيمة 9.1 مليار ريال مقابل 9.2 مليار ريال في الربع الثالث 2021 و13.1 مليار ريال في الربع الثاني 2022 بسبب انخفاض أسعار المنتجات وتراجع الطلب وانكماش الهوامش.

ويتوقع أن تحقق البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية (باستثناء بنك الجزيرة) نمواً قوياً في صافي الربح عند 16.4% بدعم من زيادة الإقراض بنســبة 24.4% عن الربع المماثل من العام الســابق.

وينتظر لقطاع الاتصالات أيضا أن يسجل نمواً في صافي الربح بنسبة 6.1% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من نمو الإيرادات من جميع القطاعات، وارتفاع متوقع في صافي ربح قطاع الأسمنت للربع الثالث 2022 بنســبة 38.9% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 543.7 مليون ريال نتيجة النمو القوي في صافي ربح أسمنت اليمامة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال نمو القروض في الربع الثالث 2022 بدعم من اســتمرار الطلب على الرهن العقاري وظهور مشــاريع الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واستقرار قطاع التجزئة (باستثناء الرهن العقاري)، مما قد يعوض التباطؤ المتوقع في قروض الشركات الكبيرة.

ومن بين البنوك الواقعة ضمن تغطيتها؛ توقعت الجزيرة كابيتال، تحسن أداء قطاع مشاريع الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بنك البالد، فيما يتوقع استمرار نمو قروض الرهن العقاري لدى مصرف الراجحي وارتفاع قروض الأفراد في مصرف الإنماء.

وتوقعت نمو القروض بالنسبة للبنوك الثالثة بنسبة 24.4% عن الربع المماثل من العام السابق مع تصدر مصرف الراجحي هذه البنوك على الرغم من حجمه الكبير حيث يتوقع نمو القروض لديه بنسبة 29.6% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من اســتمرار نمو الرهن العقاري، فيما يتوقع نمو الودائع لهذه البنوك الثلاثة بنســبة 18.6% عن الربع المماثل من العام السابق.

كما توقعت ارتفاع قاعدة ودائع مصرف الراجحي بنسبة 20.2 % عن الربع المماثل من العام الســابق على الرغم من انخفاض أرصدة الودائع تحت الطلب وحســابات الادخار، كما يتوقع ارتفاع قاعدة ودائع مصرف الإنماء بنسبة 15.1% عن الربع المماثل من العام السابق مع اســتمرار تحسن مزيج الودائع تحت الطلب وحســابات الادخار لديه.

وبالنسبة لمصرف الإنماء، توقعت الجزيرة كابيتال أن يحقق نموا في صافي الربح بنسبة 28.8% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تحسن الكفاءة وتحســن مزيج الودائع واتباع المصرف نهجاً حذر تجاه تحســن المركز المالي. أما مصرف الراجحي، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الدعم من الرهون العقارية مرتفعة العوائد ومنخفضة المخاطر وتحسن التوقعات بشأن نمو قروض الشركات إلى نمو صافي الربح بنسبة 14.0% عن الربع المماثل من العام السابق.