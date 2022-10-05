"بيتك" الكويتي يدرج أسهمه في بورصة البحرين.. بدء التداول غداً

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأربعاء، إنه سيدرج أسهمه في بورصة البحرين اعتباراً من غد الخميس.

وذكر "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، أن تداول الأسهم سيبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي في البحرين.

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يذكر أن بيت التمويل الكويتي أعلن الشهر الماضي إتمام الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.