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"بيتك" الكويتي يدرج أسهمه في بورصة البحرين.. بدء التداول غداً

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بيتك الأهلي
بيت التمويل الكويتي (بيتك)
أسواق الخليج

"بيتك" الكويتي يدرج أسهمه في بورصة البحرين.. بدء التداول غداً

كان استحوذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني

دبي - العربية.نت

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قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأربعاء، إنه سيدرج أسهمه في بورصة البحرين اعتباراً من غد الخميس.

وذكر "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، أن تداول الأسهم سيبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي في البحرين.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي أعلن الشهر الماضي إتمام الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.

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