بنك أبوظبي الأول يطرح سندات خضراء لأجل 5 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي الأول حدد سعرا استرشاديا أوليا عند ما يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات من المتوقع أن يتم تسعيرها اليوم الخميس.

وأظهرت الوثيقة أن سيتي ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وستاندرد تشارترد ستتولى معا دور المدراء الرئيسيين ومدراء الدفاتر لبيع السندات.

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جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جمع 3 مليارات دولار من خلال بيع أول سندات خضراء، حيث باع الصندوق، سندات على 3 شرائح، بما في ذلك أول إصدار من نوعه لسندات خضراء بأجل 100 عام.

وجاءت تفاصيل الشرائح الثلاث كالتالي:

1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى أذون الخزانة الأميركية، و1.25 مليار دولار أجل 10 سنوات بسعر +165 نقطة أساس، و500 مليون دولار لأجل 100 عام بفائدة 6.7%.

وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمستويات التاريخية.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبوظبي الأول مصر محمد عباس الفايد، قال إن عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عودة تمت في 2021، وانتهت مرحلة الدمج القانوني بالكامل بين بنك أبوظبي الأول كفرع بنك أجنبي وبنك عودة كشركة مساهمة مصرية، وتمخض عنها بنك أبوظبي الأول مصر كشركة مساهمة مصرية.

وأضاف محمد عباس الفايد، في مقابلة مع "العربية"، أن البنك بعد الاندماج أصدر ميزانية لنتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وحالياً في مرحلة دمج الأنظمة بين البنكين ويتوقع الانتهاء منها في منتصف أكتوبر المُقبل، بما يشمل توحيد الأنظمة والتعامل بين فروع البنكين بنظام واحد.

وقال العضو المنتدب في بنك أبوظبي الأول مصر، إن عدد فروع البنك أصبح الآن 69 فرعاً بأصول نحو 166 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، بحقوق ملكية نحو 21 مليار جنيه، ويمتلك 3 أضعاف متطلبات البنك المركزي المصري لرأس المال بقيمة 15.5 مليار جنيه.