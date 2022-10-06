وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف من ارتفاع حاد في أسعار الفائدة

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التداولات على انخفاض اليوم الخميس، وسط مخاوف من التضخم وجولة جديدة من تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين يعمل المستثمرون على تقييم بيانات تظهر زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح 67.7 نقطة أو 0.22% إلى 30206.13 نقطة.

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وهبط ستاندرد أند بورز 500 بواقع 11.3 نقطة أو 0.30% إلى 3771.97 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 19.6 نقطة أو 0.18% إلى 11129.041 نقطة، وفق "رويترز".

وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، Mary Daly، أن هناك عائقا كبيرا لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة البالغة 75 نقطة أساس وسط أرقام التضخم الأساسية المرتفعة.

وأوضحت أن الفيدرالي ماضٍ في رفع الفائدة في حال عدم تراجع معدلات التضخم الحالية، وأن قراراته تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية.

يذكر أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، كان قد سجل 6.3% في أغسطس، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف من قبل الفيدرالي والبالغ 2%.