"بيتك" تستحوذ على 88% من قيمة التداولات في بورصة الكويت
السهم هبط بنسبة 3.1% ليصل إلى 824 فلساً
استحوذت تداولات بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الخميس، على نحو 207.5 مليون دينار من التداولات في بورصة الكويت التي بلغت 236.4 مليون دينار، أي ما تصل نسبته إلى 87.7%.
تأتي هذه التداولات في أول يوم يتمكن فيه مساهمو البنك الأهلي المتحد البحريني الذي استحوذ عليه بيتك من بيع أسهم بيت التمويل الكويتي التي آلت إليهم مقابل أسهمهم السابقة في البنك البحريني.
وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إن نحو 151 مليون دينار من تداولات بيت التمويل الكويتي تمت خلال المزاد بنهاية الجلسة.
وهبط سهم بيتك بنسبة 3.1%، ليصل إلى 824 فلسا، بينما هبط مؤشر السوق الأول 1.1%، والمؤشر العام للبورصة 0.95%، ومؤشر السوق الرئيسي 0.4 بالمئة، بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.56%.
وعزا الشخص هذه التداولات لإقدام المتعاملين ممن اشتروا أسهم البنك الأهلي المتحد سابقا على بيع أسهمهم في بيتك اليوم بالإضافة إلى محافظ أجنبية نتيجة ارتفاع وزن بيتك في مؤشر إم.إس.سي.آي.
وقال الشخص إن السوق كله تعرض اليوم للهبوط بسبب عمليات جني الأرباح وعمليات التصحيح التي أعقبت الارتفاعات المسجلة في الجلسات السابقة، مشيرا إلى أن مؤشر السوق الأول لايزال مرتفعا بنسبة 1.1%، منذ بداية أكتوبر تشرين الأول و2.3%، منذ بداية العام.
وهبط سهم بنك الكويت الوطني 0.7%، وأجيليتي 2.9%، وبنك برقان 2.25%، والخليج للكابلات 2.7%. بينما ارتفعت أسهم بنك الخليج 4.2%، وبنك بوبيان 0.75%، والبورصة 3.2%، والاستثمارات الوطنية 2.1%.
-
Crystol Energy: خفض إنتاج أوبك+ لن يؤثر على أميركا اقتصادياًقالت الرئيس التنفيذي لشركة Crystol Energy كارول نخلة، في مقابلة مع العربية، إن قرار أعضاء أوبك بلس بتخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً إيجابي على ... أسواق العربية 1230
-
وزير الطاقة السعودي: أسواق الطاقة بحاجة للمتابعة والتخطيط الحذر واستثمارات مؤكدةاتفق تحالف "أوبك+" على تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا نبض السوق
-
مسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي: عائق كبير لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدةالفيدرالي ماضٍ في رفع الفائدة في حال عدم تراجع معدلات التضخم الحالية اقتصاد