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"بيتك" تستحوذ على 88% من قيمة التداولات في بورصة الكويت

السهم هبط بنسبة 3.1% ليصل إلى 824 فلساً

الكويت - رويترز
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استحوذت تداولات بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الخميس، على نحو 207.5 مليون دينار من التداولات في بورصة الكويت التي بلغت 236.4 مليون دينار، أي ما تصل نسبته إلى 87.7%.

تأتي هذه التداولات في أول يوم يتمكن فيه مساهمو البنك الأهلي المتحد البحريني الذي استحوذ عليه بيتك من بيع أسهم بيت التمويل الكويتي التي آلت إليهم مقابل أسهمهم السابقة في البنك البحريني.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إن نحو 151 مليون دينار من تداولات بيت التمويل الكويتي تمت خلال المزاد بنهاية الجلسة.

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وهبط سهم بيتك بنسبة 3.1%، ليصل إلى 824 فلسا، بينما هبط مؤشر السوق الأول 1.1%، والمؤشر العام للبورصة 0.95%، ومؤشر السوق الرئيسي 0.4 بالمئة، بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.56%.

وعزا الشخص هذه التداولات لإقدام المتعاملين ممن اشتروا أسهم البنك الأهلي المتحد سابقا على بيع أسهمهم في بيتك اليوم بالإضافة إلى محافظ أجنبية نتيجة ارتفاع وزن بيتك في مؤشر إم.إس.سي.آي.

وقال الشخص إن السوق كله تعرض اليوم للهبوط بسبب عمليات جني الأرباح وعمليات التصحيح التي أعقبت الارتفاعات المسجلة في الجلسات السابقة، مشيرا إلى أن مؤشر السوق الأول لايزال مرتفعا بنسبة 1.1%، منذ بداية أكتوبر تشرين الأول و2.3%، منذ بداية العام.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 0.7%، وأجيليتي 2.9%، وبنك برقان 2.25%، والخليج للكابلات 2.7%. بينما ارتفعت أسهم بنك الخليج 4.2%، وبنك بوبيان 0.75%، والبورصة 3.2%، والاستثمارات الوطنية 2.1%.

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