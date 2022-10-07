الدولار يصعد بدعم من تقرير الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالًا أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم على الأرجح بسياسته التشددية الصارمة في الوقت الحالي.

قلص الدولار خسائره مقابل الين الياباني، في حين واصل اليورو خسائره مقابل الدولار، وكان آخر انخفاض له بـ 0.3٪ عند 0.9764 دولار. وظل الين قريبًا من أدنى مستوى له في 24 عامًا عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي، مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.

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قالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يراقب عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات أغسطس لتظهر إضافة 315000 وظيفة كما ورد سابقًا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بواقع 250 ألف وظيفة في سبتمبر.

عزز عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي لم يقترب من نهاية رفع أسعار الفائدة، لأنه يسعى إلى ترويض التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر.

وستتم مراقبة بيانات التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، عن كثب أيضًا، ويمكن أن تكون مؤثرة في تحديد توقعات المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا للاستراتيجيين.

قام البنك المركزي الأميركي، في محاولة لترويض التضخم، برفع معدل الفائدة من ما يقرب من الصفر في بداية هذا العام إلى النطاق الحالي من 3.00٪ إلى 3.25٪، وأشار الشهر الماضي إلى أن المزيد من الزيادات الكبيرة في الطريق.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات - بنسبة 0.1٪. والمؤشر مرتفع بنحو 18٪ هذا العام حتى الآن.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.1148 دولار. وكانت العملة البريطانية قفزت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مخطط لأعلى معدل لضريبة الدخل.