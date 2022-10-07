بورصات أوروبا تتراجع بضغط من شركات الرقائق

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة، بقيادة شركات أشباه الموصلات بعد تقارير ضعيفة من Samsung و Advanced Micro Devices، في حين استمرت مخاوف الركود وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستحافظ على وتيرة تشديد السياسة النقدية.

تراجع مؤشر ستوكس 600 على مستوى القارة بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، تماشياً مع جلسة تداول آسيوية متشائمة، بحسب "رويترز".

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وأغلق المؤشر على انخفاض يوم الخميس، بعد أن أدى محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي إلى تأجيج المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو والتحركات المتشددة في السياسة لترويضه.

وتتجه كل الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والذي سيظهر على الأرجح تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر، على الرغم من أن ظروف سوق العمل العامة لا تزال ضيقة، مما يوفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غطاء لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم صانعي الرقائق الأوروبيين بعد أن أعلنت شركة Samsung Electronics الكورية الجنوبية وشركة Advanced Micro Devices الأميركية لصناعة الرقائق عن أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، مما يشير إلى أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.

وتراجع سهم Infineon و STMicroelectronics و BE Semiconductor و ASML و ASMI ما بين 0.5٪ و 3٪، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوسع بنسبة 1.6٪.

وارتفع بنك كريدي سويس 2.7٪، بعد أن قال إنه سيعيد شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3 مليارات دولار) من سندات الدين الرئيسية، مما يظهر قوة في سعيه لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.