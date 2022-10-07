تقرير الوظائف يجر "وول ستريت" نحو القاع مجدداً
نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة يتيحان للفيدرالي فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لأسعار الفائدة
استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الجمعة على تراجع، بعد نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة الشهر الماضي، مما يشير إلى شح في سوق العمل ويتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لأسعار الفائدة.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 241.7 نقطة أو 0.81% إلى 29685.27 نقطة. وهبط ستاندرد أند بورز 500 بواقع 37.8 نقطة أو 1.01% إلى 3706.74 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 196.0 نقطة أو 1.77% إلى 10877.282 نقطة.
كانت الأسواق تفاءلت في وقت سابق من الأسبوع، على خلفية بيانات أضعف عن التصنيع الأميركي والوظائف الجديدة عززت التوقعات بأن الفيدرالي قد يبطئ وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة.
ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يصرون على أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ولن يتم ردعهم عن تشديد السياسة بسبب التقلبات في الأسواق.
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