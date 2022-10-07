سوقا دبي وأبوظبي تنهيان الأسبوع على صعود مقتفيتين أثر النفط
سجلت سوق دبي مكاسب أسبوعية تجاوزت 1%، وهي أولى مكاسبها في 3 أسابيع
أغلقت سوقا الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، إذ اقتفتا أثر مكاسب أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ على تقليص الإمدادات العالمية عن طريق خفض أهداف الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً.
وتتجه أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، نحو تحقيق ثاني مكسب أسبوعي، إذ جرى تداوله قرب 95 دولاراً للبرميل، مرتفعاً من حوالي 88 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع.
يأتي الخفض الذي قرره تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قبل حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وسيقلص الإمدادات في سوق تعاني شحاً بالفعل.
وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7%، بقيادة صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.
وسجلت سوق دبي مكاسب أسبوعية تجاوزت 1%، وهي أولى مكاسبها في ثلاثة أسابيع.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.1% وسجل أيضاً أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وتلقى دعماً من صعود سهم إي&، التي كانت تعرف سابقا باتصالات الإمارات، بنسبة 1.3%.
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