أسعار الذهب تتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس
استقرت قبيل إعلان بيانات وظائف أميركية
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبيل تقرير وظائف أميركية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، فيما تتجه أسعار المعدن الأصفر صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس آذار.
وبحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث استقر عند 1709.69 للأونصة، بحسب "رويترز".
وصعدت الأسعار بنحو 3% هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولار للأونصة.
واستقر مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد ارتفاعهما مساء.ويركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ويتوقع خبراء اقتصاد، إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس آب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.56 دولار للأونصة.
وانخفض البلاتين 0.4% إلى 918.38 دولار للأونصة، فيما نزل البلاديوم 0.6% إلى 2247.62 دولار للأونصة.
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