الأسواق العالمية
"سيتي بنك": الأسهم الأميركية أصبحت أكثر جاذبية مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد
توقع ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية 2023
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قال الاستراتيجيون في بنك ستي غروب، إن أسهم التكنولوجيا والأسهم الأميركية أصبحت جذابة أكثر في ظل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.
وتوقع البنك ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية عام 2023، إلا أنه حذر من أن تشهد أسواق الأسهم بعض التذبذبات.
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وأضاف ن اهتمام المستثمرين سيتحول بشكل متزايد إلى المخاطر على عوائد الأسهم، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم الاستمرار في تفضيل الأسهم الدفاعية فضلا عن الأسهم الدورية.
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