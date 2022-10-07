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الأسواق العالمية

"سيتي بنك": الأسهم الأميركية أصبحت أكثر جاذبية مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد

توقع ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية 2023

دبي - العربية.نت
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قال الاستراتيجيون في بنك ستي غروب، إن أسهم التكنولوجيا والأسهم الأميركية أصبحت جذابة أكثر في ظل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وتوقع البنك ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية عام 2023، إلا أنه حذر من أن تشهد أسواق الأسهم بعض التذبذبات.

وأضاف ن اهتمام المستثمرين سيتحول بشكل متزايد إلى المخاطر على عوائد الأسهم، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم الاستمرار في تفضيل الأسهم الدفاعية فضلا عن الأسهم الدورية.

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