"سيتي بنك": الأسهم الأميركية أصبحت أكثر جاذبية مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد

قال الاستراتيجيون في بنك ستي غروب، إن أسهم التكنولوجيا والأسهم الأميركية أصبحت جذابة أكثر في ظل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وتوقع البنك ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية عام 2023، إلا أنه حذر من أن تشهد أسواق الأسهم بعض التذبذبات.

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وأضاف ن اهتمام المستثمرين سيتحول بشكل متزايد إلى المخاطر على عوائد الأسهم، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم الاستمرار في تفضيل الأسهم الدفاعية فضلا عن الأسهم الدورية.