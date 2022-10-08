أسعار الذهب ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. والعقود الآجلة فوق 1700 للأونصة

تراجعت أسعار الذهب في نهاية جلسة الجمعة، بعدما عزز تقرير الوظائف الأميركية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1694.82 دولار للأونصة، وصعدت الأسعار بنحو 2.1% خلال الأسبوع في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأونصة.

وقال كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة تاي وونغ: "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر".

وأضاف وونغ: "إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر/ أيلول وتراجع معدل البطالة إلى 3.5%.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 20.16 دولار للأونصة، فيما سجلت أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يوليو/ تموز، بعد الصعود بنسبة 6.4%.