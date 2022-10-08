أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي في شهر.. وبيانات الوظائف الأميركية تعيد المخاوف

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا في جلسة الجمعة بعد أن عززت بيانات تشير إلى نمو قوي في التوظيف في الولايات المتحدة من حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليستمر في رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة في إطار مسعاه لكبح التضخم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% مسجلا بذلك ثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

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وأظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر/ أيلول وتراجع معدل البطالة مسجلا 3.5%، مما زاد من التكهنات بأن المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة الشهر المقبل بمقدار 75 نقطة أساس لرابع مرة على التوالي، وفق رويترز.

وجاءت تلك البيانات في أعقاب نشر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، الخميس الماضي، والذي أجج المخاوف بشأن رفع حاد لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح في منطقة اليورو.

لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حقق مكسبا أسبوعيا بنحو 1%، إذ ساهمت التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ربما تهدئ قليلا من نهج تشديد السياسة النقدية في تعزيز الأسهم في الجلسات القليلة الأولى من الأسبوع ودفعت المؤشر لأفضل أداء أسبوعي في شهر.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لرفع أسعار الفائدة 4.3% وقادت الهبوط على ستوكس 600 وتلاها قطاعا العقارات بنسبة 2.4% والتصنيع بنسبة 2.3%.

وهبط سهم أديداس 5.2% بعد أن أعلنت شركة السلع والملابس الرياضية الألمانية أنها تراجع شراكتها مع مصمم الأزياء ومغني الراب كاني وست.

وارتفع سهم كريدي سويس 5.4%، بعد أن قال البنك إنه سيعيد شراء ما تصل قيمته إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3.02 مليارات دولار) من أوراق الدين الممتازة في استعراض لقوة موقف البنك مع سعيه لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.