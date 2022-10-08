وول ستريت تهبط للأسبوع الرابع على التوالي مع تزايد توقعات رفع الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد، في جلسة الجمعة بعد بيانات توظيف قوية لشهر سبتمبر/ أيلول زادت من احتمالية أن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي قدما في حملته لرفع أسعار الفائدة والتي يخشى كثير من المستثمرين أن تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وأفادت وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% مقارنة بتوقعات الخبراء البالغة 3.7%، في اقتصاد يستمر في إظهار قوته على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم المرتفع عن طريق إضعاف النمو.

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على الرغم من الارتفاع الكبير على مدى يومين في وقت سابق من الأسبوع، دفع انخفاض يوم الجمعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للهبوط للأسبوع الرابع على التوالي، في حين سجل المؤشران داو جونز وناسداك انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي، وفق رويترز.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 103.90 نقطة أو 2.77% ليغلق عند 3640.62 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 418.49 نقطة أو 3.78% ليسجل 10654.83 نقطة.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 620.95 نقطة أو 2.07% إلى 29305.99 نقطة.

وتراجعت جميع القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11، بقيادة قطاع التكنولوجيا.