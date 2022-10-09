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سوق السعودية

إعلان نية طرح أسهم شركة "العرض المتقن" للاكتتاب العام الأولي في السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية "العرض المتقن" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30%، من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 09 أغسطس 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4.5 مليون سهم عادي، للاكتتاب العام بتاريخ 12 سبتمبر 2022م.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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