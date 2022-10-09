تغطية اكتتاب "مرافق" السعودية خلال ساعات من قبل المؤسسات

غطت المؤسسات اكتتاب مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، بالكامل لطرح حصة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، خلال ساعات من بداية انطلاق عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأحد، وفقاً لبلومبيرغ.

وجرت التغطية وفقا لتسعير السهم بالحد الأقصى البالغ 46 ريالا وبإجمالي 3.3 مليار ريال.

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كانت "مرافق" قد حددت النطاق السعري للطرح للشركة بين 41 و46 ريالا للسهم.

وتطرح الشركة 73 مليون سهم عادي ما يمثل نحو 30% من رأس المال، وذلك تمهيدا لإدراج أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسية.

وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأحد وتنتهي في 14 أكتوبر الجاري.

وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 26 إلى 29 من شهر أكتوبر الحالي، وسيم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد .