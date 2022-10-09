تحديد النطاق السعري لاكتتاب "مرافق" السعودية بين 41 و46 ريالاً للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وتم تحديد النطاق السعري بين 41 -46 ريالا للسهم الواحد.

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وأضافت الشركتان أن عملية الطرح تتمثل في نحو 73 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 29.24%، من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار، والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة و الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو" وهم "المساهمون البائعون".

وبعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76%، من رأس مال "مرافق"، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30% من إجمالي أسهم الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 12.49 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 73 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100%، من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 51.1 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70%، من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم 9 أكتوبر 2022م وتنتهي يوم 14 أكتوبر 2022م