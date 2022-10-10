اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بأكثر من 3% خلال 4 جلسات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين إزاء تأثير التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا وعزم البنوك المركزية على كبح التضخم على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض المؤشر أكثر من 3% خلال أربع جلسات وسط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية العالمية الرئيسية، وخاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم، وفق رويترز.

الصادرات المصرية تقفز 36% إلى 27.4 مليار دولار في النصف الأول اقتصاد اقتصاد مصر الصادرات المصرية تقفز 36% إلى 27.4 مليار دولار في النصف الأول

وتفاقمت تلك المخاوف بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة مرونة في سوق الوظائف الأميركية في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى إضعاف الآمال في تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه في وقت قريب.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات لستوكس 600 في التعاملات المبكرة، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت 1.4%.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية، ومن بينها "إنفينيون" و"بي إي سيميكوندكتور"، بنسب تتراوح بين 1 و2% بعد أن نشرت واشنطن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، ومنها إجراء لحرمان الصين من بعض الرقائق المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أميركية.

ومع ذلك، قفز سهم رينو إس إيه 4.4% بعد أن ذكرت رويترز أن نيسان موتور المحدودة تضغط على شريكتها الفرنسية لتقليص حصتها في عملاق السيارات اليابانية قدر الإمكان ويحتمل أن تفكر في جمع الأموال لإعادة شراء الأسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط