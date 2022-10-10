الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الاثنين، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأميركية، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1686.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1695.7 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة.

ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر أيلول، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الاتحادي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأونصة منذ أن تجاوزت 2000 دولار في مارس آذار، وسط تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وقال المحلل الفني في "رويترز"، وانج تاو، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأونصة، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 19.73 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 906.9 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2179.49 دولار.