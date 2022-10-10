تراجع معظم بورصات الخليج بفعل هبوط النفط وتصاعد التوتر في أوكرانيا

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين مع هبوط أسعار النفط وسط تزايد القلق في أوساط المستثمرين إزاء تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وفاقم عزم البنوك المركزية كبح معدلات التضخم المتفاقمة على حساب النمو الاقتصادي وأرباح الشركات من حالة الخوف في أسواق الأسهم.

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وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك+ بتخفيض الإنتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وتراجع مؤشر "تاسي" السعودي بنسبة 0.47% إلى مستوى 11512 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.89% إلى مستوى 3342 نقطة، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.62% إلى مستوى 9810 نقطة.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي هامشياً 0.03% إلى مستوى 12980 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت متراجعاً بنسبة 2.61% إلى مستوى 7831 نقطة، وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط عند الإغلاق بنسبة 0.56% عند مستوى 4531 نقطة، بينما أغلق مؤشر بورصة عمان على ارتفاع بنسبة 0.36% عند مستوى 2491 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.15% عند 9955 نقطة.