وول ستريت ترتفع بعد 3 جلسات من البيع المكثف للأسهم
صعد المؤشر داو جونز الصناعي 122.3 نقطة
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المتراجعة بعد 3 جلسات من البيع المكثف الأسبوع الماضي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 122.3 نقطة أو 0.42% إلى 29419.09 نقطة.
وارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.85 نقطة أو 0.22% إلى 3647.51 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.54 نقطة أو 0.07% إلى 10659.95 نقطة، وفق رويترز.
جدير بالذكر أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أغلقت على انخفاض حاد، في جلسة الجمعة بعد بيانات توظيف قوية لشهر سبتمبر/أيلول زادت من احتمالية أن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي قدما في حملته لرفع أسعار الفائدة والتي يخشى كثير من المستثمرين أن تدفع الاقتصاد إلى الركود.
وأفادت وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% مقارنة بتوقعات الخبراء البالغة 3.7%، في اقتصاد يستمر في إظهار قوته على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم المرتفع عن طريق إضعاف النمو.
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