الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الخامسة وسط مخاوف حول النمو
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.9%
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.
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وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8% و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وفق رويترز.
ومن بين أهم محركي الأسواق، تراجعت أسهم جيفودان 5.8%، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.
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