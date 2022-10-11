اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الخامسة وسط مخاوف حول النمو

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.9%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8% و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وفق رويترز.

ومن بين أهم محركي الأسواق، تراجعت أسهم جيفودان 5.8%، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط