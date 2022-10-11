الدولار
الدولار يواصل ارتفاعه مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية
اقترب من أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما
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ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، ليقترب من أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما.
وتأتي هذه المكاسب مع زيادة التوترات الجيوسياسية، وانخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر، إلى جانب التوقعات ببلوغ معدلات التضخم 8.1% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه، الأمر الذي يشجع الفيدرالي على الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة حتى 2023.
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وانخفض الين الياباني مجددا مقابل الدولار لأدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع السلطات إلى التدخل لدعمه الشهر الماضي.
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