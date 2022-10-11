سوق السعودية
مجموعة "مغربي" السعودية تخطط لجمع 200 مليون دولار عبر طرح وحدة تابعة
"روتشيلد وشركاه" تقدم الاستشارة لعملية الطرح
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تدرس مجموعة مغربي الطبية في السعودية طرحا عاما أوليا لمستشفياتها العام المقبل بحسب ما كشفته مصادر لوكالة بلومبرغ.
وأضافت المصادر أن "روتشيلد وشركاه" (Rothschild & Co) تقدم الاستشارة لعملية الطرح الذي قد يجمع نحو 200 مليون دولار.
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وفي عام 2017، كانت تعتزم المجموعة بيع حصة أقلية في المجموعة، حيث عينت في ذلك الوقت بنك HSBC لتقديم الاستشارة المالية.
يشار إلى أن مجموعة مغربي افتتحت مستشفى متخصصاً عام 1955 وتدير حاليا أكثر من 150 متجرا في 5 دول في المنطقة، كما تدير أكثر من 20 مستشفى وعيادة حاليا، بحسب موقعها على الإنترنت.
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