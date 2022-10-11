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مستثمر في وول ستريت (أ ف ب) مناسبة
مستثمر في وول ستريت (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تتراجع متأثرة بمخاوف موسم إعلان نتائج الأعمال

مؤشر داو جونز الصناعي يفقد 117.68 نقطة

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على المؤشر داو جونز.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40% ليفتح عند 29085.20 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46% إلى 3595.86 نقطة، وفق رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55% إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.

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