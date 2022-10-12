أسهم أوروبا تتراجع بضغط من نتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات.

انخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، في سادس جلسة على التوالي من الخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع، بحسب "رويترز".

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وأدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع.

وهوى سهم فيليبس 8.1%، بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60%.

وانخفض سهم كريدي سويس 3.6%، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن وزارة العدل الأميركية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أميركيين في إخفاء أصولهم عن السلطات، بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار.

ومن بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9%، بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.