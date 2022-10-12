عملات أجنبية
الجنيه الإسترليني يرتفع بعد تراجع بنك إنجلترا عن تعليقاته حول وقف دعم السوق
البنك أعلن في وقت سابق عن توسيع برنامج شراء السندات الطارئ
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عكس الجنيه الإسترليني اتجاهه ليبدأ جلسة، اليوم الأربعاء على ارتفاع بعد أن صدر تقرير في صحيفة "تقرير فاينانشيال تايمز" يتعارض مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، التي أشار فيها إلى أن المركزي البريطاني سيوقف مشتريات السندات التي كان يدعم من خلالها الأسواق نهاية الأسبوع الجاري.
وكان بنك إنجلترا، أعلن أمس الثلاثاء، أنه قام بتوسيع برنامج شراء السندات الطارئ ليشمل سندات الحكومة البريطانية المرتبطة بالتضخم، وذلك بعد عودة الارتفاع إلى عوائد السندات.
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وكشف البنك أنه سيقوم بشراء سندات ذات عائد متغير ابتداء من اليوم، وحتى 14 أكتوبر الجاري بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات جنيه يوميا.
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