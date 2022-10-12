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وول ستريت

بداية إيجابية لمؤشري ستاندرد أند بورز وناسداك بعد موجة بيع

المكاسب كانت محدودة

دبي - العربية.نت
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ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند افتتاح التداول، اليوم الأربعاء، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف من زيادة فرص رفع أكبر لأسعار الفائدة في أعقاب زيادة أعلى من المتوقع في أسعار المنتجين خلال سبتمبر.

وارتفع ستاندرد أند بورز 500 بمقدار نقطتين أو 0.06% مفتتحاً عند 3590.83 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 10.8 نقطة أو 0.10% إلى 10436.996 نقطة عند بدء التداولات، بحسب "رويترز".

في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 6.1 نقطة أو 0.02%، ليفتتح التداول عند 29233.06 نقطة.

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