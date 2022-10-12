نشرة إصدار "العرض المتقن" لطرح 30% من أسهمها في سوق السعودية

أصدرت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل، نشرة الإصدار لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية لطرح 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها عبر الاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 24 أكتوبر لمدة 5 أيام، وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد لمدة يوم واحد الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.

مادة اعلانية

ويكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم 27 أكتوبر 2022، فيما يكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 1 نوفمبر 2022.

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 8 نوفمبر 2022، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 8 نوفمبر 2022.

ويبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بشكل مبدئي 4.5 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 4.05 مليون سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 450 ألف سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة 50 ألف سهم، كما أن الحد الأقصى للفئات المشاركة هو 749.99 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب فرد هو 250 ألف سهم.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الافراد خلال فترة لا تتجاوز 8 نوفمبر 2022، وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد دون خصم عمولات.

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية "العرض المتقن" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 9 أغسطس 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4.5 مليون سهم عادي، للاكتتاب العام بتاريخ 12 سبتمبر 2022م.