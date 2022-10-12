"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" يغلقان على انخفاض

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض يوم الثلاثاء، مع ظهور مؤشرات من بنك إنجلترا على أنه سيدعم سوق السندات في البلاد لثلاثة أيام أخرى فقط، مما زاد من توتر السوق.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 24.86 نقطة أو 0.69% إلى 3587.53 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 114.28 نقطة أو 1.08% إلى 10427.83 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.13 نقطة أو 0.08%، إلى 29226.01، وفقا لـ"رويترز".

وقال خبير أسواق عالمية نورس حافظ، إن الأسواق العالمية، تشهد ارتفاعا في حالة الخوف بسبب سياسات الفيدرالي الأميركي.

وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية"، أمس، أن الفيدرالي أوضح أنه سيواصل رفع الفائدة حتى ديسمبر المقبل، ثم بعدها سيتكون فترة من الانتظار بعد وصول معدلات الفائدة 4.4%.

وأشار إلى أن انتظار بيانات التضخم يمكن أن تتراجع على صعيد القراءة السنوية بالنسبة للمؤشر الأساسي، وبالتالي الاستقرار أو التراجع البسيط سيسمح للفيدرالي بالاستمرار في سياسات التشديد.

وأوضح حافظ أن عودة الزخم للمخاطرة في الأسواق سيكون في الربع الأول من العام المقبل، بعد التسعير الكبير للتباطؤ الاقتصادي وقوة الدولار وربحية الشركات.